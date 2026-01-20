سفارة الجمهورية التونسية بلندن تعلن تأجيل فعاليات "الايام القنصلية" الى شهر فيفري المقبل

أعلنت، سفارة الجمهورية التونسية بلندن، أنه تم تأجيل فعاليات "الايام القنصلية" التي كان من المبرمج تنظيمها من 19 الى 29 جانفي الجاري، الى شهر فيفري القادم، وذلك في اطار الحرص على انجاح هذه التظاهرة.وفسرت السفارة، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا التأجيل يهدف الى ضمان أوسع مشاركة ممكنة لابناء الجالية وتوفير أفضل ظروف الاعداد والتنظيم وحسن سير الخدمات خاصة في ما يتعلق باستخراج بطاقات التعريف الوطنية.وأضافت، في ذات البلاغ، أنه سيتم الاعلان في أقرب الاجال عن التواريخ والاماكن المحددة عبر الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجنماعي "فايسبوك".وأكدت في هذا الصدد، على أهمية الحضور المكثف والتفاعل الإيجابي من قبل أفراد الجالية التونسية خلال هذه الأيام ، بما يساهم في إنجاحها وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الانتفاع بالخدمات.