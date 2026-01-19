اتحاد بن قردان يتعاقد مع اللاعب أنس بوعطي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e2ba0616911.78763358_milfngpqojhek.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اتحاد بن قردان عن تعزيز صفوف فريق أكابر كرة القدم بالتعاقد مع المهاجم أنس بوعطي.

وأورد اتحاد بن قردان أنّ عقد أنس بوعطي (20 عاما) يمتد لموسم ونصف.

ومن المقرر أن تكون أول مصافحة لأنس بوعطي مع فريقه الجديد يوم الخميس القادم حين يستقبل اتحاد بن قردان مستقبل المرسى لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.