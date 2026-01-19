Babnet   Latest update 14:46 Tunis

اتحاد بن قردان يتعاقد مع اللاعب أنس بوعطي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e2ba0616911.78763358_milfngpqojhek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 14:01
      
أعلن اتحاد بن قردان عن تعزيز صفوف فريق أكابر كرة القدم بالتعاقد مع المهاجم أنس بوعطي.
وأورد اتحاد بن قردان أنّ عقد أنس بوعطي (20 عاما) يمتد لموسم ونصف.
ومن المقرر أن تكون أول مصافحة لأنس بوعطي مع فريقه الجديد يوم الخميس القادم حين يستقبل اتحاد بن قردان مستقبل المرسى لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
