الحماية المدنية توصي متساكني ولاية تونس بإتباع أقصى درجات الحيطة والحذر نظرا للتقلبات المناخية المنتظرة اليوم وغدا

أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية، اليوم الإثنين، متساكني ولاية تونس بإتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، نظرا للتقلبات المناخية المنتظرة كامل يومي الإثنين 19 والثلاثاء 20 جانفي 2026.



ودعا الديوان، في بلاغ له اليوم، عموم المواطنين، تبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بإمكانية نزول أمطار غزيرة جدا بولاية تونس تفوق بكثير المعدلات المسجلة في السنوات الماضية، إلى الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها، موصيا إياهم بتفقد الأجسام القابلة للانجراف بفعل الرياح وتثبيتها وتجنب الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء نزول الأمطار وبعدها.







كما حث مستعملي الطريق على احترام قواعد المرور وإتباع السياقة الحذرة والالتزام بمسافة الأمان والتخفيض من السرعة وعدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الاقتضاء وعدم ركن السيارات في الأنفاق وتحت الأشجار أثناء هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية.





وأوصى الديوان بمتابعة التطورات الجوية والبقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام وإتباع توصيات الجهات المختصة، مذكرا بإمكانية الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حالة الطوارئ.