وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الى اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم والاتهم وابعادها عن الاودية والمناطق المنخفضة

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، الفلاحين الى اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم والاتهم وابعادها عن الاودية والمناطق المنخضة.



كما حثت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، البحّارة إلى توخّي الحذر وتجنّب الإبحار خاصّة في فترات هبوب الرياح القويّة واضطراب البحر، والالتزام بتوصيات مصالح الأرصاد الجوية



وسيكون الوضع الجوّي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوّي، ملائما لنزول أمطار مؤقّتا رعديّة بداية من، الاثنين، تشمل المناطق الشمالية لتمتدّ محليا إلى الوسط والجنوب، وتكون غزيرة ومحليا هامّة، خاصّة، أثناء اللّيل بولايات تونس الكبرى، وبنزرت، وزغوان وسوسة، مع تسجيل كميّات تتراوح بين 40 و60 مم وقد تصل محليا إلى 80 مم، في حين يُنتظر أن تبلغ هذه الكميّات حدود 120 مم بولاية نابل.كما يتوقع تواصل التقلبات الجويّة، غدا الثلاثاء، مع نزول أمطار بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب، وتكون غزيرة، خاصّة، بالمناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال الغربي، وتهب الرّياح قويّة إلى قويّة جدًّا قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية، ممّا قد يؤدّي إلى اضطراب شديد في البحر.