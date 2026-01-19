الاعلان عن تأسيس الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e056ab49111.12927442_ohnqlkgjmpife.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مجموعة من الاساتذة والمربين الخبراء التربويين والبيداغوجيين، الجمعة الماضي، عن تأسيس الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم



وسيعمل فريق الجمعية الذي يضم ثلة من الخبراء في المجال على تعزيز جودة التعليم وتطوير الكفايات التربوية وتمكين الفاعلين التربويين من انجاز البحوث والدراسات التربوية التي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية







وستهتم هذه الجمعية بتطوير التربية ودعم الثقافة وتعزيز البحث العلمي ضمن ارادة جماعية ورؤية واضحة من أجل فتح آفاق جديدة

أمام الناشئة والمجتمع عبر تعليم نوعي وثقافة فاعلة وعلوم مبتكرة





ومن بين أهدافها أيضا المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية ومساعدة المربين والتلاميذ على دعم النوادي المدرسية وادماج مهارات القرن 21 واهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية اضافة الى التعاون مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك