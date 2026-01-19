Babnet   Latest update 14:46 Tunis

الاعلان عن تأسيس الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e056ab49111.12927442_ohnqlkgjmpife.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 14:18 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن مجموعة من الاساتذة والمربين الخبراء التربويين والبيداغوجيين، الجمعة الماضي، عن تأسيس الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم

وسيعمل فريق الجمعية الذي يضم ثلة من الخبراء في المجال على تعزيز جودة التعليم وتطوير الكفايات التربوية وتمكين الفاعلين التربويين من انجاز البحوث والدراسات التربوية التي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية


وستهتم هذه الجمعية بتطوير التربية ودعم الثقافة وتعزيز البحث العلمي ضمن ارادة جماعية ورؤية واضحة من أجل فتح آفاق جديدة
أمام الناشئة والمجتمع عبر تعليم نوعي وثقافة فاعلة وعلوم مبتكرة


ومن بين أهدافها أيضا المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية ومساعدة المربين والتلاميذ على دعم النوادي المدرسية وادماج مهارات القرن 21 واهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية اضافة الى التعاون مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322146

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-14
14°-11
15°-10
17°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>