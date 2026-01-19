Babnet   Latest update 09:39 Tunis

مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل بسبب التقلبات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور ، اليوم الإثنين ، مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصًا في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة، مذكّرا بأن تونس تشهد بداية من اليوم 19 جانفي و الى غاية 21 من الشهر نفسه أمطارا رعدية غزيرة بشمال تونس بولايات بنزرت والعاصمة وسوسة وزغوان .

وأكد المرصد على ضرورة تفقّد الماسحات والأضواء والتخفيف من السرعة بالنظر الى أن الأمطار الغزيرة و الثلوج تقلل من ثبات السيارة على الطريق، إضافة إلى مضاعفة مسافة الأمان وتجنب المناطق المنخفضة.


كما اوصى بعدم الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي وكذلك بتجنب برك المياه التي قد تكون بها حفر إضافة إلى تجنب استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة.


وحث أيضا مستعملي الطريق إلى التوقف في اماكن ٱمنة بعيدا عن مجرى السيل والأشجار عند انعدام الرؤية مع تشغيل الأضواء الرباعية وبعدم المجازفة بشق الأودية اذ كان منسوب المياه مرتفعا ، علاوة على التأكد من أن بطارية الهاتف ممتلئة قبل أي تنقل تحسباً لأي طارئ.

كما دعاهم إلى الاتصال بوحدات الحرس الوطني (193) أو شرطة النجدة (197) أو الحماية المدنية (198) عند التعرّض إلى أي خطر .
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
