مدرب منتخب السنغال: النهائي أمام المغرب سيكون صعبًا ومواجهة البلد المضيف ليست سهلة

أكد مدرب المنتخب السنغالي باب تياو، اليوم السبت بالرباط، أن المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025 ستكون في غاية الصعوبة، خاصة أنها ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور، والذي يقدم مستويات فنية عالية خلال البطولة.



وأوضح تياو، خلال الندوة الصحفية التي تسبق النهائي المقرر إجراؤه غدًا الأحد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقًا من الساعة الثامنة مساء، أن “هذا النهائي المنتظر سيكون عرسًا حقيقيًا لكرة القدم الإفريقية”، مشيرًا إلى أن مواجهة المنتخب المضيف تمثل تحديًا إضافيًا نظرًا للدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به.







وأضاف مدرب “أسود التيرانغا” أن بلوغ المباراة النهائية يفرض الاستعداد الكامل على جميع المستويات، مؤكدًا أن المنتخب المغربي أظهر انسجامًا ونجاعة في الأداء وحقق نتائج إيجابية تؤكد قوته في هذه النسخة من البطولة.





من جهته، عبّر اللاعب السنغالي موسى نياكتي عن حماس المجموعة لخوض النهائي، معتبرًا أن المنتخب المغربي خصم يُكن له كل الاحترام، وأن التأهل إلى المباراة الختامية هو ثمرة عمل طويل ومتواصل امتد على سنوات.



وأضاف نياكتي أن بلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم أصبح الحد الأدنى لطموحات المنتخب السنغالي، معربًا عن أمله في تقديم مباراة في مستوى الحدث والتتويج باللقب القاري.