فوز المغرب على الكاميرون وتأهله إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696175990af5e2.98887063_hfjkionleqmpg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 22:35 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حجز منتخب المغرب بطاقة التأهّل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن الدور ربع النهائي.

وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أحسن المنتخب المغربي تسيير اللقاء بذكاء وانضباط تكتيكي، رغم الضغط الكبير الذي مارسه المنتخب الكاميروني خاصة خلال الشوط الثاني.


وافتتح أسود الأطلس التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 26، قبل أن يعزّز إسماعيل الصيباري التقدّم بهدف ثانٍ في الدقيقة 74.


وسيواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا، ضمن مواصلة المنافسة على اللقب القاري.
Can 2025
