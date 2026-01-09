تكوين مجموعات صداقة برلمانية بين البرلمان التونسي وبرلمانات سبع دول أروربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6960ae09ad8dc5.20691977_mqfinekjglpho.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ يوم الخميس، وفي مرحلة أولى، تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا ورومانيا واليونان، وذلك في ختام اجتماع رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة مع مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بقصر باردو.



وأوضح بودربالة أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار إحداث مجموعات صداقة برلمانية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني، وذلك وفق مقاييس تضمن حسن التنظيم ونجاعة العمل، حسب بلاغ صادر عن البرلمان ليل الخميس إلى الجمعة.







وشدّد على ضرورة اعتماد رؤية موحّدة بين هذه المجموعات واستراتيجية عمل منسجمة في علاقتها مع برلمانات الدول الصديقة، مبرزا دور الدبلوماسية البرلمانية في معاضدة الدبلوماسية الرسمية والحرص على التناغم مع رؤية الدولة وقراراتها، في إطار الصلاحيات الدستورية للمؤسسة البرلمانية وخصوصيات الوظيفة التشريعية.

ودعا رئيس البرلمان مجموعات الصداقة البرلمانية التي سيتم تكوينها إلى تحديد مجالات وأولويات التعاون مع نظيراتها، مؤكّدًا الحرص على تفعيل هذه المجموعات مع مختلف الدول، بما يعزّز إشعاع تونس على المستوى الدولي.







