مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي بقصور الساف 2 - صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d11791cded5.18948902_kjfgenoqlhpim.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي الافريقي اليوم الثلاثاء وديا على الاتحاد الرياضي بقصور الساف بنتيجة هدفين دون رد وذلك في ختام تربصه التحضيري بمدينة سوسة استعدادا لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت ثنائية النادي الافريقي بفضل بسام الصرافي وحمزة الخضراوي.

وكان النادي الافريقي قد خاض خلال هذا التربّص مباراة ودية أولى أمام التقدّم الرياضي بساقية الداير فاز فيها بنتيجة هدفين لهدف.