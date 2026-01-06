مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي بقصور الساف 2 - صفر
فاز النادي الافريقي اليوم الثلاثاء وديا على الاتحاد الرياضي بقصور الساف بنتيجة هدفين دون رد وذلك في ختام تربصه التحضيري بمدينة سوسة استعدادا لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.
وجاءت ثنائية النادي الافريقي بفضل بسام الصرافي وحمزة الخضراوي.
وكان النادي الافريقي قد خاض خلال هذا التربّص مباراة ودية أولى أمام التقدّم الرياضي بساقية الداير فاز فيها بنتيجة هدفين لهدف.
