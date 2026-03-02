Babnet   Latest update 11:20 Tunis

بطولة انديان ويلز للتنس - معز الشرقي ينطلق من الادوار التمهيدية بمواجهة الارجنتيني رومان اندريس بوروشاغا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698dd859b255d8.07359159_iofehnpmqgkjl.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 10:58
      
يضرب لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 141 عالميا موعدا سهرة اليوم الاثنين مع الارجنتيني رومان اندريس بوروشاغا المصنف 96 عالميا ضمن الدور التمهيدي الأول لبطولة انديان ويلز الامريكية ذات الالف نقطة.

ولم يكن اخر ظهورين لمعز الشرقي على ملاعب الكرة الصفراء موفقين بعدما خرج من الدور الاول في بطولة دبي امام الفرنسي جيوفاني مبيتشي وفي بطولة الدوحة امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.


ولم يسبق لمعز الشرقي ان واجه من قبل الارجنتيني رومان اندريس بوروشاغا.
وتقام بطولة انديان ويلز على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية في حدود 415ر9 مليون دولار.
الاثنين 02 مارس 2026
