الرابطة المحترفة الثانية: القطيعة بالتراضي بين أولمبيك سيدي بوزيد والمدرب حلمي حمام

أعلن نادي أولمبيك سيدي بوزيد اليوم الاثنين عن انهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب فريق كرة القدم حلمي حمام بالتراضي.

وأورد أولمبيك سيدي بوزيد في بلاغ على صفحته الرسمية أنّه سيعلن عن إسم المدرّب الجديد في أقرب الأجال.







كما افاد الفريق بانه انتدب المدافع بلحسن الماجري قادما من سبورتينغ بن عروس في ثالث صفقاته الشتوي بعد التعاقد مع المهاجم علاء الدين بن رمضان والحارس رامي القابسي.

يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد يتذيل جدول ترتيب منافسات المجموعة الثالنية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 6 نقاط وذلك بعد مضي 13 جولة.