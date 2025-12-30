القصرين: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تكثّف حملات المراقبة وتحجز كميات هامة من مواد غير صالحة للإستهلاك

كثّفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر الجاري إلى غاية اليوم 30 ديسمبر، حملات المراقبة الصحية بمحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بنهاية السنة واستقبال السنة الإدارية الجديدة، وما يرافق هذه الفترة من ارتفاع ملحوظ في نسق الإستهلاك وتزايد الإقبال على هذه المواد.



وأسفرت هذه الحملات، إلى حدّ اليوم، عن أكثر من 600 زيارة رقابية بمختلف معتمديات ولاية القصرين، نتج عنها توجيه 17 إنذارًا وتحرير 7 محاضر بحث ستُحال على أنظار القضاء، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



ومن المواد التي تم حجزها ، 50 كلغ من الفارينة و50 كلغ من المرطبات و52 كلغ من لحم الدجاج و54 كلغ من اللحوم الحمراء و23 كلغ من مواد الزينة والمنكّهات و316 لترًا من العصائر، وذلك بسبب عدم الصلوحية وانبعاث روائح كريهة وظهور علامات تشير الى فساد المنتوج، وتجاوز مدة الصلوحية، فضلاً عن سوء طرق الحفظ والتخزين والإعداد، بما لا يستجيب لشروط السلامة الصحية المعمول بها.وفي هذا الإطار، شملت عمليات المراقبة التثبت من التزود بالمواد الأولية، واحترام شروط التخزين والخزن، وكيفية الإعداد والعرض، إلى جانب مدى الالتزام بشروط حفظ الصحة وسلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.كما شاركت الهيئة في تنفيذ هذه الحملات ضمن لجان مشتركة ضمّت الإدارة الجهوية للتجارة والمصالح الأمنية والبلديات، واعتمدت فرقًا ميدانية صباحية ومسائية شملت كافة معتمديات الولاية.وأكد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ناصر المحمدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء ، أن حملات المراقبة متواصلة الى حين حلول رأس السنة الإدارية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر ديسمبر الحالي تكثيف الرقابة بمختلف المعتمديات بهدف مراقبة أكبر عدد ممكن من المحلات وضمان سلامة المنتجات المعروضة على المستهلكين.ولفت المحمدي إلى أن آخر أيام شهر ديسمبر يشهد عادة انتشار عرض المرطبات المصنوعة في المنازل أو المستودعات العشوائية على قارعة الطريق وفي أماكن غير مهيأة، مؤكدًا أنه سيتم التصدي لهذه الظاهرة وحجز هذه المواد، نظرًا لغياب المعطيات حول ظروف تصنيعها ونوعية المواد المستعملة وطرق الخزن، بما قد يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.ودعا المدير الجهوي للهيئة كافة المواطنين إلى اقتناء المرطبات والدواجن من المحلات والنقاط المراقبة والمفتوحة للعموم فقط، وتجنّب الشراء من نقاط بيع غير خاضعة للرقابة ومجهولة المصدر، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.