لجنة الاستئناف الانتخابي تقر ببطلان الجلسة العامة لانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وتاذن باعادتها

اقرت لجنة الاستئناف الانتخابي التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم ببطلان الجلسة العامة لانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر الجاري والغاء نتائجها والاذن باعادتها طبق القانون.

وياتي هذا القرار بعد قبول مطلب الطعن المقدم من قبل قائمة عقيل بن حسين شكلا وفي الاصل.

وكانت الانتخابات التي دارت يوم 20 ديسمبر اسفرت عن فوز قائمة وليد بن محمد (22 صوتا) متقدمة على قائمتي عقيل بن حسين (11 صوتا) وحسن زيان (9 اصوات).





وقامت قائمة عقيل بن حسين بالطعن في هذه الانتخابات لعدم احترام الفصل 56 من القانون الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم.