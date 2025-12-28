Babnet   Latest update 18:11 Tunis

مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695153a94a06b0.36605493_knfqhegomplij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 16:57 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أن المنتخب سيخوض مواجهة أنغولا، غدًا الاثنين، من أجل تحقيق الفوز رغم ضمان التأهل إلى دور الستة عشر متصدرًا المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشدد حسام حسن على أن الجهاز الفني يطمح إلى الاستفادة الفنية القصوى من المباراة، مع السعي لتحقيق الانتصار، مؤكدًا احترامه لقوة المنافس ومكانته. وأضاف في الندوة الصحفية، اليوم الأحد، أن مواجهة أنغولا تمثل فرصة مهمة لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة، في ظل ما يتمتع به اللاعبون من روح وعزيمة تليق باسم المنتخب المصري وأهدافه الدائمة في إسعاد جماهيره.



ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، ليصبح أول منتخب يضمن التأهل إلى دور الستة عشر. ويأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما تحتل أنغولا المركز الثالث بنقطة واحدة، متساوية مع زيمبابوي، قبل مواجهة جنوب إفريقيا في التوقيت ذاته.

وأكد مدرب مصر، بطلة القارة سبع مرات، أن جميع اللاعبين جاهزون، مبرزًا أن مشاركة 19 لاعبًا في المباراتين السابقتين رقم إيجابي يعكس ثقته في كامل المجموعة. كما توجّه بالشكر إلى الجماهير المغربية على مؤازرتها للمنتخب المصري، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا بين الأشقاء، ومشيرًا إلى أن الجماهير المصرية بدورها تساند المنتخبات العربية، في تجسيد للروح الرياضية بين الشعوب.

وأعرب حسام حسن عن سعادته ببقاء المنتخب المصري في أغادير خلال دور الستة عشر، مؤكدًا أن المشوار لا يزال طويلًا في ظل امتلاك اللاعبين إمكانات فنية وحافزًا ومعنويات مرتفعة. كما شدد على تطور كرة القدم الإفريقية وقوة جميع منتخبات البطولة دون استثناء، مشيدًا بأداء الحارس محمد الشناوي، ومثمّنًا مردود محمد هاني رغم طرده في مواجهة جنوب إفريقيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321012

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Gabon CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Algerie CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 ديسمبر 2025 | 8 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:13
14:53
12:28
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-12
16°-9
15°-9
16°-8
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026