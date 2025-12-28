مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695153a94a06b0.36605493_knfqhegomplij.jpg width=100 align=left border=0>

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أن المنتخب سيخوض مواجهة أنغولا، غدًا الاثنين، من أجل تحقيق الفوز رغم ضمان التأهل إلى دور الستة عشر متصدرًا المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.



وشدد حسام حسن على أن الجهاز الفني يطمح إلى الاستفادة الفنية القصوى من المباراة، مع السعي لتحقيق الانتصار، مؤكدًا احترامه لقوة المنافس ومكانته. وأضاف في الندوة الصحفية، اليوم الأحد، أن مواجهة أنغولا تمثل فرصة مهمة لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة، في ظل ما يتمتع به اللاعبون من روح وعزيمة تليق باسم المنتخب المصري وأهدافه الدائمة في إسعاد جماهيره.









ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، ليصبح أول منتخب يضمن التأهل إلى دور الستة عشر. ويأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما تحتل أنغولا المركز الثالث بنقطة واحدة، متساوية مع زيمبابوي، قبل مواجهة جنوب إفريقيا في التوقيت ذاته.



وأكد مدرب مصر، بطلة القارة سبع مرات، أن جميع اللاعبين جاهزون، مبرزًا أن مشاركة 19 لاعبًا في المباراتين السابقتين رقم إيجابي يعكس ثقته في كامل المجموعة. كما توجّه بالشكر إلى الجماهير المغربية على مؤازرتها للمنتخب المصري، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا بين الأشقاء، ومشيرًا إلى أن الجماهير المصرية بدورها تساند المنتخبات العربية، في تجسيد للروح الرياضية بين الشعوب.



وأعرب حسام حسن عن سعادته ببقاء المنتخب المصري في أغادير خلال دور الستة عشر، مؤكدًا أن المشوار لا يزال طويلًا في ظل امتلاك اللاعبين إمكانات فنية وحافزًا ومعنويات مرتفعة. كما شدد على تطور كرة القدم الإفريقية وقوة جميع منتخبات البطولة دون استثناء، مشيدًا بأداء الحارس محمد الشناوي، ومثمّنًا مردود محمد هاني رغم طرده في مواجهة جنوب إفريقيا.