البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقرّرة غدًا الاثنين 29 ديسمبر 2025:



الاثنين 29 ديسمبر 2025





* قاعة القرجاني (س 15)



النادي الإفريقي – الملعب النابلي



* قاعة مزالي (س 17)

الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان



* قاعة الأمير المنزه السابع (س 17)

شبيبة المنازه – النجم الساحلي



ملاحظة: تدخل الفرق هذه المرحلة برصيد النقاط المتحصل عليه بعد نهاية المرحلة الأولى.



الترتيب قبل انطلاق مجموعة التتويج

1. النادي الإفريقي: 20 نقطة

2. شبيبة القيروان: 19 نقطة

3. النجم الساحلي: 18 نقطة

4. الاتحاد المنستيري: 18 نقطة

5. الملعب النابلي: 17 نقطة

