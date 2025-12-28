البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقرّرة غدًا الاثنين 29 ديسمبر 2025:
الاثنين 29 ديسمبر 2025
* قاعة القرجاني (س 15)
النادي الإفريقي – الملعب النابلي
* قاعة مزالي (س 17)
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
* قاعة الأمير المنزه السابع (س 17)
شبيبة المنازه – النجم الساحلي
ملاحظة: تدخل الفرق هذه المرحلة برصيد النقاط المتحصل عليه بعد نهاية المرحلة الأولى.
الترتيب قبل انطلاق مجموعة التتويج1. النادي الإفريقي: 20 نقطة
2. شبيبة القيروان: 19 نقطة
3. النجم الساحلي: 18 نقطة
4. الاتحاد المنستيري: 18 نقطة
5. الملعب النابلي: 17 نقطة
6. شبيبة المنازه: 16 نقطة
