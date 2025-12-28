Babnet   Latest update 20:05 Tunis

البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج

Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 19:10
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقرّرة غدًا الاثنين 29 ديسمبر 2025:

الاثنين 29 ديسمبر 2025


* قاعة القرجاني (س 15)

النادي الإفريقيالملعب النابلي

* قاعة مزالي (س 17)
الاتحاد المنستيريشبيبة القيروان

* قاعة الأمير المنزه السابع (س 17)
شبيبة المنازهالنجم الساحلي

ملاحظة: تدخل الفرق هذه المرحلة برصيد النقاط المتحصل عليه بعد نهاية المرحلة الأولى.

الترتيب قبل انطلاق مجموعة التتويج

1. النادي الإفريقي: 20 نقطة
2. شبيبة القيروان: 19 نقطة
3. النجم الساحلي: 18 نقطة
4. الاتحاد المنستيري: 18 نقطة
5. الملعب النابلي: 17 نقطة
6. شبيبة المنازه: 16 نقطة
