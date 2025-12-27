تنعقد الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات ( (IC3IT’26 في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات، ولاية نابل، معتمدة على المشاركة الحضورية وعن

وتحظى هذه التظاهرة، التي تنتظم بشكل مشترك بين كلية العلوم في تونس (جامعة تونس المنار) وكلية الرياضيات والاعلام الآلي - جامعة باتنة 2 (الجزائر)، بالشراكة مع مختبر الاعلامية والبرمجة الخوارزمة والاستدلالية بكلية العلوم بتونس وماجستير المنظومات الاتصالية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وتحت رعاية معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيك .ويهدف هذا اللقاء، وفق ما ورد على المنصة المخصصة له، إلى جمع الباحثين والخبراء الصناعيين والممارسين من جميع أنحاء العالم حول التطورات المسجلة في مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة المستدامة واتصالات 5G/6G، مع تطبيقات ملموسة في مجالات الصحة والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية والتنقل الكهربائي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.ويتضمن برنامج المؤتمر جملة من الفعاليات من أبرزها عقد جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الطبية" ستتناول مواضيع مثل تحليل الصور الطبية والكشف المبكر عن الأمراض والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير وأنظمة الطب عن بعد الذكية، بالإضافة إلى الرهانات الأخلاقية والقانونية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتتطلع هذه المبادرة الى تعزيز التناغم بين مجال البحث الطبي والانظمة الذكية في خدمة الصحة العمومية.