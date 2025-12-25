الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d95b9b42144.56546614_mgehpoqljnfki.jpg width=100 align=left border=0>

واكب الآلاف من الوافدين من داخل البلاد وخارجها عشية اليوم الخميس، بساحة حنيش جنوبي مدينة دوز، العروض الفرجوية المميزة للمهرجان الدولي للصحراء في دورته 57 التي انطلقت صباح اليوم لتتواصل الى غاية 28 ديسمبر الجاري



ومثل عرض "البيت الكبير" لمخرجه الشاعر أيوب علي الأسود الإضافة في الدورة الحالية للمهرجان، وذلك عبر مزيد التحكم في ساحة حنيش التي تعتبر من أكبر مسارح للهواء الطلق بالعالم، من حيث مرور اللوحات المجسدة لحياة البدو في حلهم وترحالهم، سواء في استعمالهم للجمل كوسيلة للتنقل في الفيافي او في طرق احتفالهم او في اجتماعهم في البيت المصنوع من شعر الماعز في رمزية للمكان الجامع للأهالي وللزوار، باعتبار ما يمثله المهرجان الدولي للصحراء من مناسبة جامعة للوافدين على الجهة من داخل البلاد وخارجها.









ومثلت عروض الفروسية وسباقات المهاري الى جانب عرض القافلة والمرحول والدولاب فضلا عن لوحة العرس التقليدي والصيد بالسلوقي، أبرز اللوحات التي واكبتها الجماهير الغفيرة التي غصت بهم مدارج ساحة حنيش وجوانب هذه الساحة التي تطل على الكثبان الرملية وتعتبر بوابة الصحراء الكبرى جنوبي مدينة دوز



وأشار المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي في تصريح ل/وات/ إلى أهمية المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دفع الحركة السياحية بهذه الربوع ومزيد التسويق للسياحة الصحراوية التي تمثل منتوجا له خصوصية فريدة من نوعها في القطاع السياحي، فضلا عن اعتباره مجالا له مكانة هامة في استراتيجية الوزارة لتنويع المنتوج

وأوضح المصدر ذاته أن إشراف وزير السياحة بمعية فريق من الوزارة على افتتاح هذا المهرجان في دورته 57 مثل مناسبة تم خلالها عقد جلسة مع المهنيين للتعرف على مشاغلهم والاتفاق حول بعض الحلول الممكنة لتجاوز بعض الإشكاليات علاوة على تثمين ما تزخر به الجهة من محطات ثقافية لها اسهام هام في دفع الحركة السياحية.



وأشار إلى أن الوزير قد وافق خلال هذه الجلسة على مطلب الجهة بتنظيم المعرض الدولي للسياحة الصحراوية الذي يخص الإقليم الخامس خلال شهر نوفمبر من سنة 2026 والاذن بالشروع في الاعداد لهذه التظاهرة



كما افاد الحلوي بان النشاط السياحي بهذه الربوع يشهد تطورا متواصلا وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية سواءا على مستوى الحجوزات او على مستوى التراخيص التي تمنح لنشاط الدخول للصحراء والذي يجسده أيضا عدد الزوار الوافدين على الجهة لمواكبة فعاليات المهرجان الدولي للصحراء من عدة جنسيات وأسواق عالمية للسياحة ومثلت عروض الفروسية وسباقات المهاري الى جانب عرض القافلة والمرحول والدولاب فضلا عن لوحة العرس التقليدي والصيد بالسلوقي، أبرز اللوحات التي واكبتها الجماهير الغفيرة التي غصت بهم مدارج ساحة حنيش وجوانب هذه الساحة التي تطل على الكثبان الرملية وتعتبر بوابة الصحراء الكبرى جنوبي مدينة دوزوأشار المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي في تصريح ل/وات/ إلى أهمية المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دفع الحركة السياحية بهذه الربوع ومزيد التسويق للسياحة الصحراوية التي تمثل منتوجا له خصوصية فريدة من نوعها في القطاع السياحي، فضلا عن اعتباره مجالا له مكانة هامة في استراتيجية الوزارة لتنويع المنتوجوأوضح المصدر ذاته أن إشراف وزير السياحة بمعية فريق من الوزارة على افتتاح هذا المهرجان في دورته 57 مثل مناسبة تم خلالها عقد جلسة مع المهنيين للتعرف على مشاغلهم والاتفاق حول بعض الحلول الممكنة لتجاوز بعض الإشكاليات علاوة على تثمين ما تزخر به الجهة من محطات ثقافية لها اسهام هام في دفع الحركة السياحية.وأشار إلى أن الوزير قد وافق خلال هذه الجلسة على مطلب الجهة بتنظيم المعرض الدولي للسياحة الصحراوية الذي يخص الإقليم الخامس خلال شهر نوفمبر من سنة 2026 والاذن بالشروع في الاعداد لهذه التظاهرةكما افاد الحلوي بان النشاط السياحي بهذه الربوع يشهد تطورا متواصلا وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية سواءا على مستوى الحجوزات او على مستوى التراخيص التي تمنح لنشاط الدخول للصحراء والذي يجسده أيضا عدد الزوار الوافدين على الجهة لمواكبة فعاليات المهرجان الدولي للصحراء من عدة جنسيات وأسواق عالمية للسياحة