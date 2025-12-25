Babnet   Latest update 19:49 Tunis

كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي

Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 19:43
      
قرّرت الرابطة الوطنية لكرة اليد، اليوم الخميس، هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة “دربي” العاصمة التي جمعته بالنادي الإفريقي، ضمن الجولة الثامنة عشرة لمنافسات المرحلة الأولى من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، والتي جرت يوم السبت 13 ديسمبر الجاري.

وأفاد مصدر مسؤول صلب الرابطة أنّ القرار استند إلى تواجد اللاعب أسامة البوغاني، الذي يرزخ تحت طائلة عقوبة تأديبية، على أرضية الميدان بعد نهاية مباراة “دربي” العاصمة، وهو ما اعتُبر مخالفا للوائح الجاري بها العمل.



وكانت المباراة قد انتهت آنذاك بفوز الترجي الرياضي على النادي الإفريقي بنتيجة 20–19.

ويُذكر أنّ النادي الإفريقي كان قد تقدّم بإثارة ضدّ لاعب الترجي الرياضي أسامة البوغانمي، المعاقب، بسبب نزوله إلى الميدان بعد نهاية المباراة.

وأوضح المصدر ذاته أنّ الترجي الرياضي بإمكانه الطعن في قرار الرابطة الوطنية لكرة اليد لدى لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد.

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ---------------- | -- | -- |
| النادي الإفريقي | 57 | 20 |
| الترجي الرياضي | 56 | 20 |
| النجم الساحلي | 49 | 20 |
| نادي ساقية الزيت | 44 | 19 |
| سبورتينغ المكنين | 40 | 20 |
| بعث بني خيار | 40 | 20 |
| نادي جمال | 40 | 20 |
| مكارم المهدية | 34 | 19 |
| نادي قصور الساف | 33 | 20 |
| الملعب التونسي | 31 | 20 |
| جمعية الحمامات | 30 | 20 |
| نسر طبلبة | 22 | 20 |
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
