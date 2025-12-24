Babnet   Latest update 18:14 Tunis

مهرجان "صليحة للموسيقى التونسية" من 26 إلى 28 ديسمبر 2025 بالكاف

تحتضن مدينة الكاف من 26 إلى 28 ديسمبر 2025 فعاليات "مهرجان صليحة للموسيقى التونسية"، الذي يضم في برنامجه عروضا فنية وندوات فكرية وورشات تحتفي بالطبوع وبتاريخ الموسيقى التونسية.

وستنطلق فعاليات هذا المهرجان يوم  الجمعة 26 ديسمبر مع إقامة فنية تحمل عنوان "الفوندو في الموسيقى التونسية"، يليها افتتاح ثلاث ورشات فنية، تنتظم بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالكاف، الأولى محورها الأداء في الطبوع التونسية، وورشة الإيقاعات التونسية وورشة العزف.



وسيشهد مساء اليوم الافتتاحي إقامة معرض وثائقي حول حياة المطربة "صليحة"، إهداء من مركز التوثيق الجهوي بالكاف، كما سيتخلل الافتتاح عرض شريط وثائقي حول مسيرة الممثلة الفنانة "مليكة الهاشمي"، فضلا عن عرض موسيقى: لمجموعة الوطن العربي بقيادة المايسترو "عبد الرحمان العيادي".
وسيشهد اليوم الثاني من التظاهرة، السبت 27 ديسمبر 2025، إقامة معرض الفنان التشكيلي عمار بالغيث بعنوان "صور تجسيد أغاني صليحة"، بالإضافة إلى ندوة علمية بعنوان "التراث الموسيقي التونسي بين التهذيب والحفاظ على الهوية التونسية"، ويُشارك في هذه الندوة التي يُديرها معز التيساوي، كل من الفنان والباحث في التراث الموسيقي فتحي زغندة وعادل حمدي ويختتم اليوم الثاني بعرض موسيقي بعنوان "دار العود التونسي" لزياد مهدي.
أما اليوم الختامي للمهرجان، يوم الأحد 27 ديسمبر، فسيتم خلاله تقديم كتاب  "كيف صارت صلوحة صليحة سيرة بين ضفتين" لبثينة الغريبي، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في المجال الموسيقي، ثم سيشهد هذا اليوم تقديم مخرجات الإقامة الفنية التي انطلقت في بداية المهرجان، "الفوندو في الموسيقى التونسية".
ويسدل الستار على التظاهرة مساء بمسابقة الأداء والعزف ثم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريم المشاركين في الإقامة الفنية والورشات.
 
