كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 – جنوب إفريقيا تفوز على أنغولا 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69499d6c02ddd7.81214736_gmiphelnjqofk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 20:32 قراءة: 0 د, 31 ث
      
فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره الأنغولي بنتيجة 2-1، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025).

وسجّل هدفي جنوب إفريقيا أوسوين أبوليس في الدقيقة 21 وليل فوستر في الدقيقة 79، فيما أمضى شو هدف أنغولا الوحيد في الدقيقة 35.



ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب المصري مع منتخب زيمبابوي، بداية من الساعة التاسعة مساءً.
Can 2025
