اختتام أشغال اجتماع اللجنة المشتركة التونسية-العراقية للحماية المدنية والدفاع المدني

توّجت أشغال اجتماع اللجنة المشتركة التونسية-العراقية للحماية المدنية والدفاع المدني، المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بإمضاء محضر الجلسة الخاص باللجنة المشتركة، الذي تضمّن جملة من التوصيات والاتفاقات العملية الهادفة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الممضاة بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، والتي تم إمضاؤها خلال أشغال الدورة 17 للجنة المشتركة العليا، المنعقدة ببغداد بتاريخ 12 ماي 2024.



وكانت انطلقت أشغال اجتماع اللجنة المشتركة، المنعقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني العراقي، أمس الأحد، تحت إشراف المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس والمدير العام للدفاع المدني بجمهورية العراق، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن المتحدث باسم الحماية المدنية.









ويجسد إمضاء هذا المحضر، حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك في مجالات الوقاية من المخاطر والتصرف في الكوارث والتكوين والتدريب، وتبادل الخبرات ودعم القدرات الفنية والبشرية، بما من شأنه الرفع من مستوى الجاهزية والاستجابة لدى أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني في البلدين.ويأتي هذا اللقاء، تأكيدا للإرادة المشتركة للجمهورية التونسية وجمهورية العراق، في مزيد دعم علاقات التعاون والأخوة القائمة بينهما، والعمل المشترك على تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، بما يخدم مصلحة جهازي الحماية المدنية والدفاع المدني ومواطني الشعبين الشقيقين.