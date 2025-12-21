Babnet   Latest update 18:21 Tunis

المغرب يستهل مشواره في كأس أمم إفريقيا بفوز على جزر القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6948628e3f6951.15627304_hkgfpnqmolije.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 22:03 قراءة: 0 د, 50 ث
      
استهل منتخب المغرب مشواره في كأس أمم إفريقيا بفوز مستحق على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-صفر، مساء الأحد، في افتتاح البطولة المقامة على أرضه.

وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء، في لقاء شهد غيابًا للفرص التهديفية بسبب التسرع وقلة التركيز، إلى جانب الصلابة الدفاعية لمنتخب جزر القمر.




انتفاضة مغربية في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب المغربي ورفع من نسق الضغط، لينجح في افتتاح التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 55.

وتواصل الضغط المغربي، ليُترجم إلى هدف ثانٍ حمل توقيع أيوب الكعبي في الدقيقة 74، مؤكدًا تفوق المنتخب المغربي في مستهل مشواره القاري.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320643

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :