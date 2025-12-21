المغرب يستهل مشواره في كأس أمم إفريقيا بفوز على جزر القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6948628e3f6951.15627304_hkgfpnqmolije.jpg width=100 align=left border=0>

استهل منتخب المغرب مشواره في كأس أمم إفريقيا بفوز مستحق على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-صفر، مساء الأحد، في افتتاح البطولة المقامة على أرضه.



وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء، في لقاء شهد غيابًا للفرص التهديفية بسبب التسرع وقلة التركيز، إلى جانب الصلابة الدفاعية لمنتخب جزر القمر.









إبراهيم دياز يفتتح التسجل للمنتخب المغربي#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/ChZmDhNNxD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025

انتفاضة مغربية في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب المغربي ورفع من نسق الضغط، لينجح في افتتاح التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 55.



وتواصل الضغط المغربي، ليُترجم إلى هدف ثانٍ حمل توقيع أيوب الكعبي في الدقيقة 74، مؤكدًا تفوق المنتخب المغربي في مستهل مشواره القاري.



أيوب الكعبي يعزز تقدم المنتخب المغربي بطريقة رائعة#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/1LRpg1zSki — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025