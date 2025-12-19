Babnet   Latest update 08:45 Tunis

كأس العرب قطر 2025: منح المركز الثالث للبطولة مناصفة بين منتخبي الإمارات والسعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692459286d9819.42304753_eniqjlgohfkpm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 08:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، تقاسم منتخبي السعودية والإمارات للمركز الثالث من بطولة كأس العرب قطر 2025، بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في وقت سابق امس الخميس بسبب هطول أمطار غزيرة بملعب خليفة الدولي.
وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي أن لجنة المنتخبات الوطنية للرجال في الاتحاد قررت اعتبار نتيجة المباراة تعادلا سلبيا بين المنتخبين وتقسيم المركز الثالث مناصفة بين المنتخبين وتجميع قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي بينهما.
وأوضح البيان أن هذا القرار اتخذ وفقا للوائح والنظام الأساسي للمنتخبات الوطنية للرجال وأن الملعب حافظ على سلامته التشغيلية الكاملة وظلت أرضيته بحالة جيدة، غير أن حكم المباراة وطاقمه المعاون والمراقب اتخذوا قرارا بإلغاء المبارا لضمان سلامة جميع اللاعبين والجماهير والمنظمين في الملعب.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320491


babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 ديسمبر 2025 | 28 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:08
14:48
12:23
07:27
05:54
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-14
17°-13
18°-12
18°-12
15°-10
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :