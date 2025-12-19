كأس العرب قطر 2025: منح المركز الثالث للبطولة مناصفة بين منتخبي الإمارات والسعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692459286d9819.42304753_eniqjlgohfkpm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، تقاسم منتخبي السعودية والإمارات للمركز الثالث من بطولة كأس العرب قطر 2025، بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في وقت سابق امس الخميس بسبب هطول أمطار غزيرة بملعب خليفة الدولي.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي أن لجنة المنتخبات الوطنية للرجال في الاتحاد قررت اعتبار نتيجة المباراة تعادلا سلبيا بين المنتخبين وتقسيم المركز الثالث مناصفة بين المنتخبين وتجميع قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي بينهما.

وأوضح البيان أن هذا القرار اتخذ وفقا للوائح والنظام الأساسي للمنتخبات الوطنية للرجال وأن الملعب حافظ على سلامته التشغيلية الكاملة وظلت أرضيته بحالة جيدة، غير أن حكم المباراة وطاقمه المعاون والمراقب اتخذوا قرارا بإلغاء المبارا لضمان سلامة جميع اللاعبين والجماهير والمنظمين في الملعب.









