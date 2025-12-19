رئيس الجمهورية يستقبل سفير اسبانيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6944e5d574bbe4.59415924_hfpgjenliqkmo.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم، الخميس 18 ديسمبر 2025 بقصر قرطاج، "Javier Puig Saura" سفير مملكة اسبانيا بتونس الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.



وأكّد رئيس الجمهورية على أهمّية تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، معربا عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الإسباني من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.









ومن جانبه، أكّد السفير الإسباني عمق الروابط المشتركة القائمة بين البلدين ونوّه بمسيرة التعاون الثنائي، مبرزا حرص بلاده على مزيد تطوير علاقاتها مع تونس في كافة المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين.