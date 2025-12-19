Babnet   Latest update 06:41 Tunis

رئيس الجمهورية يستقبل سفير اسبانيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6944e5d574bbe4.59415924_hfpgjenliqkmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 00:21 قراءة: 0 د, 30 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم، الخميس 18 ديسمبر 2025 بقصر قرطاج، "Javier Puig Saura" سفير مملكة اسبانيا بتونس الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمّية تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، معربا عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الإسباني من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



ومن جانبه، أكّد السفير الإسباني عمق الروابط المشتركة القائمة بين البلدين ونوّه بمسيرة التعاون الثنائي، مبرزا حرص بلاده على مزيد تطوير علاقاتها مع تونس في كافة المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320485


babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 ديسمبر 2025 | 28 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:08
14:48
12:23
07:27
05:54
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-14
18°-13
18°-12
19°-11
15°-12
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :