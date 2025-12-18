Babnet   Latest update 20:31 Tunis

أريانة: وقفة احتجاجية لسواق التاكسي الفردي على خلفية تأخر الإعلان عن القائمة النهائية للرخص المسندة للقطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1a343235355.00916005_mghejpnfkiolq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 20:29 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نفّذ عدد من سواق التاكسي الفردي بأريانة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك احتجاجا على تأخر السلط الجهوية عن الإعلان عن القائمة النهائية للرخص المسندة للقطاع.

وأوضح عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القائمة النهائية لم تصدر رغم مرور قرابة 6 أشهر من الانتظار، ما تسبّب في تضرر 150 عائلة بشكل مباشر، معتبرين الحصول على الرخص "السبيل الوحيد" لضمان استقرارهم الاجتماعي والمهني، على حدّ قولهم.  



كما  عبّروا عن امتعاضهم من "تغييب المعلومة"، وعدم تواصل السلطات الجهوية معهم بشكل واضح لتحديد سقف زمني نهائي لصدور القائمة.
وطالب المحتجون بضرورة تدخل الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف،  مشددين على أنهم " لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى تحقيق الاستقرار المهني الذي يضمن كرامة عائلاتهم"، وفق تأكيدهم.
 


