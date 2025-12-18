المغرب يتوّج بلقب كأس العرب فيفا قطر 2025 بعد نهائي مثير أمام الأردن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69444e22282e09.13552496_jgmlkniqfheop.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز المنتخب المغربي لقب كأس العرب فيفا قطر 2025، عقب فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، في مباراة مثيرة حُسمت خلال الشوطين الإضافيين.



وبادر المنتخب المغربي بالتسجيل مبكرًا عبر أسامة طنان في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح المنتخب الأردني في قلب المعطيات بتسجيل هدفين عن طريق علي علوان في الدقيقتين 48 و68.





وعاد “أسود الأطلس” بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يوقّع هدف الفوز في الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول.





واحتضن ملعب لوسيل هذا النهائي العربي الكبير، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الجماهير العربية، في أجواء احتفالية عكست القيمة الفنية والتنظيمية للبطولة.



OUT OF THIS WORLD



Oussama Tannane scores a truly incredible opening goal in the FIFA Arab Cup Qatar 2025™ final #FIFArabCup #Morocco pic.twitter.com/MIW84y1Tnd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 18, 2025 وعاد “أسود الأطلس” بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث أدركالتعادل في الدقيقة 87، قبل أن يوقّع هدف الفوز في الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول.واحتضنهذا النهائي العربي الكبير، وسطمن مختلف الجماهير العربية، في أجواء احتفالية عكست القيمة الفنية والتنظيمية للبطولة.