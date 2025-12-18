Babnet   Latest update 20:31 Tunis

المغرب يتوّج بلقب كأس العرب فيفا قطر 2025 بعد نهائي مثير أمام الأردن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69444e22282e09.13552496_jgmlkniqfheop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 19:53
      
أحرز المنتخب المغربي لقب كأس العرب فيفا قطر 2025، عقب فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، في مباراة مثيرة حُسمت خلال الشوطين الإضافيين.

وبادر المنتخب المغربي بالتسجيل مبكرًا عبر أسامة طنان في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح المنتخب الأردني في قلب المعطيات بتسجيل هدفين عن طريق علي علوان في الدقيقتين 48 و68.

وعاد “أسود الأطلس” بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يوقّع هدف الفوز في الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول.


واحتضن ملعب لوسيل هذا النهائي العربي الكبير، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الجماهير العربية، في أجواء احتفالية عكست القيمة الفنية والتنظيمية للبطولة.



