افتتاح الدورة 14 من معرض مدينة تونس للكتاب

وسط فسيفساء من الألوان والموسيقى والشعر الشعبي، افتتحت اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الدورة 14 من معرض مدينة تونس للكتاب، لتتواصل إلى غاية 3 جانفي 2026.

هذه الدورة التي تُقام تحت شعار "شارع الحبيب بورقيبة ... شارع الثقافة"، تشهد مشاركة أكثر من 80 دار نشر تونسية، تقدّم للزوار فرصة اكتشاف ما يفوق 30 ألف عنوان تغطي حقولا معرفية وأدبية وفكرية متنوّعة.





وقد افتتح فعاليات هذه الدورة التي تُنظَّم بمبادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس وبلدية تونس، بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية، وبمشاركة ولاية تونس والمركز الوطني للكتاب واتحاد الناشرين التونسيين وعدد من الهياكل والمؤسسات الثقافية الداعمة، والي تونس عماد بوخريص والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس بشير التواتي.وعاش شارع الحبيب بورقيبة خلال افتتاح هذا المعرض، الذي يقام سنويا تحت خيمة عملاقة مزدانة بآلاف الإصدارات التي ترواح بين ماهو علمي وأدبي وبين كتب الأطفال التعليمية وأمهات الكتب، على وقع أجواء احتفالية راوحت بين تقديم عروض الشعر الشعبي وورشات في الرسم والكتابة تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تونس 2، احتفاء باليوم اليوم العالمية للغة العربية الموافق ل 18 ديسمبر من كل سنة، فضلا عن معرض للصناعات التقليدية يحتفي بالموروث الثقافي لجهة سليانة التي تحل رفقة ولاية قبلي ضيفا شرف هذه الدورة.وضمن برنامج الاحتفاء بولاية سليانة شهد الافتتاح إقامة معرض تشكيلي، في فن الخزف، من إنتاج طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، بالإضافة إلى معرض صور فوتوغرافية حول مغارة عين الذهب ولأهم المواقع والمعالم والمخزون الطبيعي الثري لولاية سليانة التي تتميز بجمال طبيعتها وتضاريسها.هذا المعرض الذي تراوح برمجته بين ثراء الأنشطة الثقافية واللقاءات الحوارية والندوات الفكرية، يحتفي بخصوصيات مختلف الجهات التونسية من خلال صور لخرائط تجسد جغرافية مختلف الجهات من أجل تعريفها للناشئة، كما تقدم لوحات فنية (بورتريهات) لشخصيات ثقافية وفكرية كان لها إسهامات كبرى في بناء تونس الحديثة على غرار محمود المسعدي وزبيدة بشير والشاعر محمد الصغير أولاد حمد والمفكر محمد الطالبي والناقد توفيق بكار.وقد حضر هذا الافتتاح الذي يتزامن مع فعاليات الدورة 36 من أيام قرطاج السينمائية جمهور من مختلف الفئات العمرية، ممن قدموا لمتابعة أجواء الموسيقى والعروض السينمائية التي تقام في الجانب الآخر من شارع الحبيب بورقيبة، وذلك ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في الشارع.