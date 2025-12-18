Babnet   Latest update 20:31 Tunis

قابس: إحداث اختصاصات تكوينية جديدة في مهن البناء والأشغال العمومية وتوابعه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025
      
من المبرمج أن يتدعم مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقابس بثلاثة اختصاصات تكوينية جديدة بما سيساعد على مزيد تنويع عروض التكوين بالجهة والرفع من طاقة الاستيعاب بمراكز التكوين المهني.
وتتمثل هذه الاختصاصات، المبرمج إحداثها في نطاق مشروع "إرادة " المموّل من الاتحاد الاوروبي، في دهان بناء في مستوى شهادة الكفاءة المهنية، ورئيس حضيرة في دهن البناء في مستوى المؤهل التقني المهني، وتقني سامي في التزويق الداخلي في مستوى المؤهل التقني السامي.
وفي ذات الإطار، انعقدت، مطلع الأسبوع الجاري، بمركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقابس، ورشة عمل خصّصت للمصادقة على الوثائق المتعلقة باختصاص  تقني سام في التزويق الداخلي  الذي يندرج احداثه في اطار مشروع  احداث قطب لتنمية الكفاءات في مهن البناء والاشغال العمومية وتوابعة المبرمج في نطاق مشروع المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة".

كما انعقدت خلال الأسبوع الفارط/وفي اطار نفس المشروع ورشة مماثلة بالمركز القطاعي للبناء والتنقيب بقابس تمت خلالها المصادقة على الوثائق المتعلقة باحداث اختصاص رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية للبناءات  بهذا المركز.


Babnet

