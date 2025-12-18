Babnet   Latest update 19:05 Tunis

أطروحة حول الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي تفوز بجائزة أفضل دكتوراه لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69441e5d92c174.08931870_okngqhimelpjf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 18:10
      
فازت أطروحة "الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي" للأستاذ المساعد في القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، ناجح سالم، بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه لسنة 2025، التي تمنحها سنويًا كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.

وقد تلقت اللجنة المشرفة على الجائزة 12 أطروحة دكتوراه، اختارت من بينها أطروحة "الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي" كأفضل أطروحة دكتوراه حول الحريات لهذه السنة. وقد نوقشت هذه الأطروحة يوم 20 نوفمبر 2023 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس – جامعة تونس المنار.



وتسلّط الأطروحة الضوء على الدور المتنامي لمواقع التواصل الاجتماعي في عديد القضايا، ولا سيما المسألة الانتخابية، حيث تُستخدم هذه المنصّات في عمليات التأثير على الناخبين، بما ينعكس على حرياتهم السياسية وعلى مبدأ حرية الاختيار، الذي يُعدّ من المبادئ الأساسية للحقوق والحريات.

وأشار كاتب الأطروحة إلى أنّ المتفحّص لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وفي بقية دول العالم، يستنتج وجود رأي عام يتسم بالزئبقية، ما يجعله ينتقل، في عديد المناسبات، من المدح إلى الذم، ومن الموالاة إلى المعارضة، دون شعور بالتناقض. ويتّسم هذا الرأي العام بالانضباط والتناسق أحيانًا، وبالتشظّي أحيانًا أخرى، وبالراديكالية في بعض الحالات، وبالوسطية أو المهادنة في حالات أخرى، كما يكون فاعلًا ومؤثرًا في بعض القضايا، وسلبيًا ومحدود التأثير في قضايا أخرى.

كما قدّمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية المؤلف الجماعي السنوي الذي دأبت على نشره منذ تأسيسها سنة 2011، والذي يحمل لهذه السنة عنوان "التغيّر المناخي والحقوق الأساسية: أي دور للقانون أمام التهديدات الكونية؟"، بمشاركة مجموعة من الباحثين/ات وأساتذة القانون.


