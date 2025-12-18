Babnet   Latest update 17:04 Tunis

تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ببعض المناطق من ولاية قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 16:24
      
تشهد المناطق التابعة لمعتمدية قابس الجنوبية والمناطق العليا من قابس المدينة، الخميس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنّ هذا الإضطراب المسجّل بالمناطق المذكورة بسبب عطب طارئ على قناة الدفع من محطة تحلية مياه البحر بالزارات قطر 800 مم.



وينتظر استئناف نسق التزوّد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد، الجمعة، وذلك بعد استكمال الأشغال، التّي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.


