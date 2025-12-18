تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ببعض المناطق من ولاية قابس
تشهد المناطق التابعة لمعتمدية قابس الجنوبية والمناطق العليا من قابس المدينة، الخميس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنّ هذا الإضطراب المسجّل بالمناطق المذكورة بسبب عطب طارئ على قناة الدفع من محطة تحلية مياه البحر بالزارات قطر 800 مم.
وينتظر استئناف نسق التزوّد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد، الجمعة، وذلك بعد استكمال الأشغال، التّي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.
