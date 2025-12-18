رئيس مجلس نواب الشعب يجتمع بممثّليْن إثنين عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943ff3ae58642.56016775_hiojnqmpeglkf.jpg width=100 align=left border=0>

التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس بقصر باردو، ممثليْن إثنين عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين أين اطلع على مشاغل العمال بمختلف أصنافهم.



وقال ممثّلا عمال الإعاشة، وفق بلاغ للبرلمان، إنّ هذه المشاغل تتمثّل أساسا في "عدم تسوية وضعيات العمّال لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين وفق مقتضيات القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة"، وأشارا إلى "ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة"، ومختلف المساعي التي قاموا بها للمطالبة بحقوقهم، معبّرين عن الأمل في إيجاد حلّ لهذه الوضعيات الصعبة.









وفي هذا الجانب، عبر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل وما تتطلّبه وضعياتهم الصعبة من دعم وحلول كفيلة بإنصافهم في سياق التوجّه الاجتماعي للدولة، مؤكّدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في هذا المجال في إطار صلاحياتها الدستورية.



