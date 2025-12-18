Babnet   Latest update 14:35 Tunis

رئيس مجلس نواب الشعب يجتمع بممثّليْن إثنين عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943ff3ae58642.56016775_hiojnqmpeglkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 14:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس بقصر باردو، ممثليْن إثنين عن عمال الإعاشة لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين أين اطلع على مشاغل العمال بمختلف أصنافهم.

وقال ممثّلا عمال الإعاشة، وفق بلاغ للبرلمان، إنّ هذه المشاغل تتمثّل أساسا في "عدم تسوية وضعيات العمّال لدى الشركات البترولية بصحراء تطاوين وفق مقتضيات القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة"، وأشارا إلى "ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة"، ومختلف المساعي التي قاموا بها للمطالبة بحقوقهم، معبّرين عن الأمل في إيجاد حلّ لهذه الوضعيات الصعبة.



وفي هذا الجانب، عبر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل وما تتطلّبه وضعياتهم الصعبة من دعم وحلول كفيلة بإنصافهم في سياق التوجّه الاجتماعي للدولة، مؤكّدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في هذا المجال في إطار صلاحياتها الدستورية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320455


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :