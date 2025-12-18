المنستير: عروض متنوعة خلال الدورة 12 من تظاهرة "الأيام الثقافية لفنون الفرجة" ببنبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61dd21b36af914.12738886_jlfqgpokimhne.jpg width=100 align=left border=0>

بمناسبة الذكرى 15 لعيد الثورة تنظم دار الثقافة بنبلة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري الدورة 12 من تظاهرة "الأيام الثقافية لفنون الفرجة" تحت عنوان "حتى لا ننسى".

وتفتتح التظاهرة يوم الجمعة 19 ديسمبر بالنشيد الوطني التونسي لتنطلق بعده الفقرات التنشيطية من تنشيط عزيز الشتوي ومعرض الصور الفوتوغرافية بعنوان " روح الثورة في صورة."

ويتم خلال الفترة المسائية عرض في مسرح الشارع تخحت عنوان " نهج الفل " لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر تتبعه عروض تنكرية لنادي الإبداعات الشبابية بدار الثقافة بنبلة.





ويتابع الجمهور عرضا لمسرحية القصة بعنوان "رسالة إلى وطني " ليقدم بعدها مركب "إيريس" التربوي



ورشة في فن "الكولاج تحمل عنوان " أبدع لتترك أثرا " .

وتتواصل عروض التظاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025 ) بالمدرسة الإبتدائية بورقيبة ببنبلة أين يتم إنجاز جدارية " live painting " للفنان عبد الله كسوس، ليفسح إثر ذلك المجال للحكواتية زهية ساسي لتقديم عرض " حقيبة الحكايات. "

وتنظم أيضا ورشة الموسيقى التعليمية بعنوان " بين العزف والأداء " تحت إشراف الأستاذ محمد شيبة، إضافة إلى عمل فني من " إشراف الأستاذة لبنى نعير.

وتقدم الأستاذة أحلام بن عائشة يوم الأحد 21 ديسمبر فقرة كوريغرافيا " Performance artistique " تليها ورشة خيال الظل "خلف الستار... تبدأ القصة "إشراف الأستاذة لبنى نعير. لتعرض إثر ذلك سلسلة قصيرة للأطفال " رحلة الى عالم الفرجة " تقديم الأستاذة محبوبة علالي.



