Babnet   Latest update 22:14 Tunis

المنستير: عروض متنوعة خلال الدورة 12 من تظاهرة "الأيام الثقافية لفنون الفرجة" ببنبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61dd21b36af914.12738886_jlfqgpokimhne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 22:10 قراءة: 1 د, 5 ث
      
بمناسبة الذكرى 15 لعيد الثورة تنظم دار الثقافة بنبلة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري الدورة 12 من تظاهرة "الأيام الثقافية لفنون الفرجة" تحت عنوان "حتى لا ننسى".
وتفتتح التظاهرة يوم الجمعة 19 ديسمبر بالنشيد الوطني التونسي لتنطلق بعده الفقرات التنشيطية من تنشيط عزيز الشتوي ومعرض الصور الفوتوغرافية بعنوان " روح الثورة في صورة."
ويتم خلال الفترة المسائية عرض في مسرح الشارع تخحت عنوان " نهج الفل " لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر تتبعه عروض تنكرية  لنادي الإبداعات الشبابية بدار الثقافة بنبلة.

ويتابع الجمهور عرضا لمسرحية القصة بعنوان "رسالة إلى وطني " ليقدم بعدها مركب "إيريس" التربوي

ورشة في فن "الكولاج تحمل عنوان " أبدع لتترك أثرا " .
وتتواصل عروض التظاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025 ) بالمدرسة الإبتدائية بورقيبة ببنبلة  أين يتم  إنجاز جدارية " live painting " للفنان عبد الله كسوس، ليفسح إثر ذلك المجال للحكواتية زهية ساسي لتقديم عرض " حقيبة الحكايات. "
وتنظم أيضا ورشة الموسيقى التعليمية بعنوان " بين العزف والأداء " تحت إشراف الأستاذ محمد شيبة، إضافة إلى عمل فني من " إشراف الأستاذة لبنى نعير.
وتقدم الأستاذة أحلام بن عائشة يوم الأحد 21 ديسمبر فقرة كوريغرافيا " Performance artistique "  تليها ورشة خيال الظل "خلف الستار... تبدأ القصة "إشراف الأستاذة لبنى نعير. لتعرض إثر ذلك سلسلة قصيرة للأطفال " رحلة الى عالم الفرجة " تقديم الأستاذة محبوبة علالي.
 
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320453


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
18°-13
19°-11
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :