الفيفا يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50 بالمائة

ستكون قيمة الجوائز المالية لكأس العالم العام المقبل أعلى بنسبة 50 بالمائة من النسخة السابقة، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء على تقديم مساهمة مالية قياسية للبطولة بقيمة 727 مليون دولار.



وستكون الحصة الأكبر من حزمة تمويل الفيفا للنسخة التي ستقام في أمريكا الشمالية - 655 مليون دولار - عبارة عن مدفوعات قائمة على أداء 48 دولة مشاركة، إذ سيحصل البطل على 50 مليون دولار ووصيفه على 33 مليون دولار.









وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان "ستكون كأس العالم 2026 رائدة أيضا من حيث مساهمتها المالية لمجتمع كرة القدم العالمي".

وستحصل المنتخبات التي ستفشل في تخطي دور المجموعات، وعددها 16 منتخبا، على تسعة ملايين دولار، بالإضافة إلى ذلك يحق لكل منتخب متأهل الحصول على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد.

كما أكد مجلس الفيفا أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستقام في الفترة من الخامس من جانفي وحتى 30 من الشهر نفسه.