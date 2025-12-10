كاتب الدولة للخارجية يلتقي وفدا عن الخارجية الباكستانية بمناسبة انعقاد الدّورة الرّابعة للمشاورات السياسية الثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939ac133cf472.31043910_gomjlpqfnikhe.jpg width=100 align=left border=0>

التقى محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، "حميد أصغر خان" المدير العامّ لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة انعقاد الدّورة الرّابعة للمشاورات السياسية الثنائية، على مستوى المديرين العامين بوزارتي الشّؤون الخارجيّة بالبلدين.



وأكد كاتب الدولة خلال اللقاء، على متانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وباكستان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1957، مبرزا أهمية عقد هذه الدورة من المشاورات السياسية الثنائية، في الإعداد لأشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الباكستانية، التي ستحتضنها إسلام آباد سنة 2026، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية.









من ناحيته، أشاد رئيس الوفد الباكستاني، بالمستوى المتميز للروابط التاريخية والحضارية والعلاقات الثنائية التي تجمع تونس وباكستان، معبرا عن حرص بلاده على مواصلة العمل مع الجانب التونسي لتطوير التعاون والشراكة بين البلدين.



وقد انعقدت الدّورة الرّابعة للمشاورات السياسية الثنائية، على مستوى المديرين العامين، برئاسة سليم الغرياني، المدير العامّ للعلاقات مع دول آسيا وأوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية بوزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، عن الجانب التونسي، في ما ترأس حميد أصغر خان الوفد الباكستاني.



وشكّلت المشاورات السياسية الثنائية التونسية الباكستانية، مناسبةً تم خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية، والتطرق إلى آفاق تطوير وتعزيز التّعاون الثّنائي والشّراكة التونسية الباكستانية في العديد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار التجارة والاستثمار والفلاحة والطاقة والمناجم والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والصحة والرياضة والشباب والهجرة والشؤون القنصلية والتعاون الأمني والعسكري.



كما اتفق الجانبان، على مواصلة التنسيق والتشاور على المستوى متعدد الأطراف، وخاصة صلب منظّمة الأمم المتّحدة ومنظّمة التعاون الإسلامي، بالإضافة الى تبادل الدّعم للترشحات داخل المنظّمات الدّولية. وتمّ كذلك تبادل وجهات النظر بخصوص أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدين حرص كل من تونس وباكستان على دعم ومساندة هذه القضية العادلة على جميع الأصعدة.



وعبر الوفد التونسي، عن إدانة تونس الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني المحتل وبالخصوص حرب الإبادة في غزة، مجدّدا دعمها الثابت والكامل للشعب الفلسطيني الشقيق ولنضاله من أجل استرداد حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.



