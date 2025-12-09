Babnet   Latest update 18:49 Tunis

في لقائها بكاتب الدولة لدى وزير الخارجية: مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69385c142a4545.37064933_fgnkomqlpjehi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 18:26
      
أشادت نيارادزاي غومبونزفندا، مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "ONU-FEMMES"، بمكتسبات المرأة في تونس، وبالدور الريادي الذي تضطلع به تونس في المحافل الدولية، لا سيما صلب لجنة وضع المرأة، بهدف تمكين نساء العالم، وذلك خلال لقاء جمعها أمس الإثنين مع محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقر الوزارة.

ومثّل اللقاء مناسبة، لإبراز الرؤية التونسية التقدّمية لضمان حقوق الانسان، والتي تجسّمت منذ أواسط القرن التاسع عشر بإلغاء العبودية سنة 1846، ودعمها غداة الاستقلال بصدور مجلّة الأحوال الشخصية سنة 1956، تكريسا لحقوق المرأة التي تسهر الدولة على تعزيزها وترسيخها في المجتمع وكافة ربوع الوطن، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية.



وثمّن كاتب الدولة، برنامج التعاون القائم بين تونس ومنظمة "ONU-FEMMES"، معربا عن استعداد وزارة الخارجية لتوفير الدعم الضروري لمكتب المنظمة بتونس لأداء مهمّته في أحسن الظروف.


