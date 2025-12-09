السينما التونسية تطمح إلى التانيت الذهبي الحادي عشر في أيام قرطاج السينمائية 2025
تستعد السينما التونسية لخوض غمار المنافسة على الجائزة الكبرى للدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية، التي تُقام من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، من خلال ثلاثة أفلام جديدة تسعى إلى تحقيق التانيت الذهبي الحادي عشر منذ تأسيس المهرجان سنة 1966.
الأفلام التونسية المشاركة في المسابقة الرسمية
تشارك ثلاثة أعمال روائية طويلة في المسابقة الكبرى:
* "سماء بلا أرض" لأريج السحيري
* "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية
* "وين يأخذنا الريح" لآمال قلاتي
وتتنافس هذه الأعمال مع مجموعة من الأفلام العربية والإفريقية من بينها:
"ظل أبي" (نيجيريا)، "ملكة القطن" (السودان)، "إركالا: حلم كلكامش" (العراق)، "ديا" (التشاد)، "هجرة" (السعودية)، "كولونيا" و"القصص" (مصر). كما تحضر الأردن بفيلم "غرق"، والجزائر بفيلم "رُقية"، وبوركينا فاسو بـ"كاتانغا: رقصة العقارب"، إلى جانب فيلم "كان يا مكان في غزة" من دولة فلسطين.
لجنة التحكيمتترأس لجنة التحكيم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وتضم في عضويتها:
جون ميشيل فرودون (فرنسا) – لطفي عاشور (تونس) – كانتاراما غاهيغيري (رواندا) – لطفي بوشوشي (الجزائر).
عشر تتويجات سابقة... ومسار طويل من النجاححصدت السينما التونسية عشرة تتويجات بالتانيت الذهبي منذ إطلاق المهرجان، كان أوّلها سنة 1976 مع فيلم "السفراء" للناصر القطاري، الذي تناول ظاهرة الميز العنصري في أوروبا ضد العمال العرب والأفارقة.
ثم تواصلت سلسلة النجاحات مع:
* 1980: "عزيزة" لعبد اللطيف بن عمار
* 1986: "ريح السدّ" للنوري بوزيد
* 1990: "عصفور السطح" لفريد بوغدير
* 1994: "صمت القصور" لمفيدة التلاتلي — أول امرأة عربية وإفريقية تفوز بالتانيت
* 2006: "آخر فيلم" للنوري بوزيد
* 2016: "زينب تكره الثلج" لكوثر بن هنية
* 2018: "فتوى" لمحمود بن محمود
* 2019: "نورا تحلم" لهند بوجمعة
* 2024: "الذراري الحُمر" للّطفي عاشور — آخر تتويج تونسي حتى الآن
