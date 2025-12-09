السينما التونسية تطمح إلى التانيت الذهبي الحادي عشر في أيام قرطاج السينمائية 2025

تستعد السينما التونسية لخوض غمار المنافسة على الجائزة الكبرى للدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية، التي تُقام من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، من خلال ثلاثة أفلام جديدة تسعى إلى تحقيق التانيت الذهبي الحادي عشر منذ تأسيس المهرجان سنة 1966.



الأفلام التونسية المشاركة في المسابقة الرسمية



لجنة التحكيم



عشر تتويجات سابقة... ومسار طويل من النجاح



التانيت الذي غاب ثم عاد



ترقّب كبير للدورة 36



تشارك ثلاثة أعمال روائية طويلة في المسابقة الكبرى:لأريج السحيريلكوثر بن هنيةلآمال قلاتيوتتنافس هذه الأعمال مع مجموعة من الأفلام العربية والإفريقية من بينها:(نيجيريا)،(السودان)،(العراق)،(التشاد)،(السعودية)،(مصر). كما تحضربفيلم "غرق"، وبفيلم "رُقية"، وبـ"كاتانغا: رقصة العقارب"، إلى جانب فيلممن دولة فلسطين.تترأس لجنة التحكيم المخرجة الفلسطينية، وتضم في عضويتها:جون ميشيل فرودون (فرنسا) – لطفي عاشور (تونس) – كانتاراما غاهيغيري (رواندا) – لطفي بوشوشي (الجزائر).حصدت السينما التونسيةبالتانيت الذهبي منذ إطلاق المهرجان، كان أوّلها سنةمع فيلمللناصر القطاري، الذي تناول ظاهرة الميز العنصري في أوروبا ضد العمال العرب والأفارقة.ثم تواصلت سلسلة النجاحات مع:: "عزيزة" لعبد اللطيف بن عمار: "ريح السدّ" للنوري بوزيد: "عصفور السطح" لفريد بوغدير: "صمت القصور" لمفيدة التلاتلي — أول امرأة عربية وإفريقية تفوز بالتانيت: "آخر فيلم" للنوري بوزيد: "زينب تكره الثلج" لكوثر بن هنية: "فتوى" لمحمود بن محمود: "نورا تحلم" لهند بوجمعة: "الذراري الحُمر" للّطفي عاشور — آخر تتويج تونسي حتى الآنشهدت الدوراتغياب التتويج التونسي، بينما ألغيت دورةتضامنًا مع فلسطين. وعاد الذهب للتونس سنةمع "الذراري الحُمر"، الذي استعاد بريق السينما الوطنية في المسابقة الرسمية.مع انطلاق فعاليات الدورة الجديدة يوم، تتجه الأنظار إلى الأفلام التونسية المشاركة، وسطفي حصدوتعزيز الحضور التونسي في سجل الجوائز الكبرى للمهرجان.