كرة السلة: الصربي نيبويشا كنزيفيتش مدربا جديدا للاتحاد المنستيري

أعلن الاتحاد المنستيري تعيين الصربي نيبويشا كنزيفيتش على رأس الإطار الفني للفريق الأول لكرة السلة.

وكان الاتحاد المنستيري قد أنهى أمس الاثنين العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب الاسباني الاورغوياني مارسيلو زوبيران.

يذكر أنّ نيبويشا كنزيفيتش أشرف على تدريب أكثر من فريق خصوصا في ايسلندا مع نادي سيندري وآكرانيس، كما كانت له تجربة خلال الموسم الماضي مع شبيبة القيروان.