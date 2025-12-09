عروض سينمائية ومسرحية وورشات متنوعة في الدورة الثانية لمهرجان أيام المسرح بمنوبة من 13 إلى 18 ديسمبر 2025

تلتئم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أيام المسرح بمنوبة من 13 إلى 18 ديسمبر 2025 وتتضمن عروضا موسيقية ومسرحية وورشات متنوعة تتوزع على دور الثقافة بالجهة.

ويشهد اليوم الافتتاحي لهذه الدورة تكريم عديد الشخصيات الفنية المسرحية وهم حسن المؤذن وصباح بوزويتة وعبد الكريم بن حمودة، وذلك بدار الثقافة دوار هيشر، حيث يتابع الحاضرون كذلك عرضا موسيقيا للفنانة أمينة البقلوطي، يليه (س18) عرض لمسرحية " سقوط حر " للمخرج نعمان حمدة.

ويتضمن برنامج صباح الأحد 14 ديسمبر، في دوار هيشر، ورشة خاصة للأطفال في الرسم، وعرضا مسرحيا للأطفال بعنوان " خنيفس و زهرات ".



وفي مدينة وادي الليل يكون الموعد يوم الإثنين 15 ديسمبر بالمدرسة الابتدائية صنهاجة، مع ورشة للأطفال في عروسة القفاز، وعرض شريط سينمائي للأطفال وورشات متعددة للأطفال في الألعاب البهلوانية وفي الرسم وعرض حكواتي وعرض مسرحي للأطفال بعنوان " سرّ البقاء ".وتنتقل هذه البرمجة من ورشات وعروض في السينما والمسرح (عنوان المسرحية عودة القطيع) والحكواتي إلى المدرسة الابتدائية فجة بمدينة المرناقية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر. وتستضيف دار الثقافة المرناقية في اليوم ذاته (س 17) عرضا مسرحيا موجها للكهول بعنوان " مالخر".وبخصوص برنامج يوم الأربعاء 17 ديسمبر حيث تستقبل المدرسة الابتدائية الدريجة بمدينة برج العامري، عددا من الورشات والعروض منها عرض مسرحي للأطفال بعنوان " العودة من المدرسة".وتستضيف دار الثقافة وادي الليل في اليوم نفسه ورشة فن الممثل تحت إشراف يحيى اليعقوبي، وعرضا في مسرح الشارع موجها للكهول بعنوان " مخيم اللاجئين " لطلال أيوب.وتختتم فعاليات الدورة، كما انطلقت، في دوار هيشر، حيث تستضيف المدرسة الابتدائية رياض 2 صباح يوم الخميس 18 ديسمبر ورشات للأطفال وعرضا سينمائيا وعرضا حكواتيا إلى جانب عرض مسرحي للأطفال بعنوان "خالتي فونة".ويسدل الستار على الدورة مساء بتكريم الضيوف وعرض شريط قصير يتضمن حوصلة لأبرز فقرات الدورة الثانية إلى جانب عرض مسرحي موجه للكهول بعنوان " ليلة حب".