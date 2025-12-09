Babnet   Latest update 12:33 Tunis

الرابطة الثانية: تعديل في موعد إحدى المباريات وبرنامج الجولة الثالثة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تأجيل مباراة جمعية مقرين الرياضية والاتحاد الرياضي ببوسالم لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الأولى)، والتي كانت مبرمجة يوم السبت 13 ديسمبر، لتُجرى يوم الأحد 14 ديسمبر بملعب حمودة الحداد بمقرين، بداية من الساعة الثانية ظهرًا.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة التي تُقام يومي 13 و14 ديسمبر، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:



السبت 13 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروس
* حمام سوسة (معشب)
الامل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الأنف
* الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكن
* اصطناعي 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية
* الملعب البلدي بعقارب
الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلة

الأحد 14 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
الجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنين
* ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي بقربة – الامل الرياضي ببوشمة
* المرداسي اصطناعي بجندوبة
جندوبة الرياضية – القلعة الرياضية
* قصور الساف (اصطناعي)
الاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرين
* سيدي بوزيد (معشب)
أولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصة
* قابس (معشب)
الملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمة
* الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير


