النفطي يستقبل المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والأمن والسلم

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء يوم الإثنين ،المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والأمن والسلم ليبيراتا مولامولا Liberata-MulaMula، ، التي تزور تونس بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن يومي 9 و10 ديسمبر 2025.



وشكّل اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، مناسبة جدّد خلالها الوزير الأهمية التي توليها بلادنا لعمقها الإفريقي في إطار سياستها الخارجية ولدعم علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الإفريقية الشقيقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.









ونوّه باستضافة تونس لأشغال للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن التي تندرج في سياق مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع سنة 2025 تحت شعار ’’تعزيز العمل مُتعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة’’ واعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي، مساندةً لحقوق المرأة ودعما لمساهمتها في السلم والأمن والتنمية.



من جهتها، عبّرت المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن عن امتنانها لتونس على الجهود المبذولة من أجل حسن تنظيم المنتدى ونوّهت بالتجربة التونسية في مجال النهوض بحقوق المرأة وتمكينها، مؤكدة أن عقد هذه الأشغال بتونس، ولأوّل مرّة خارج مقرّ الاتحاد الإفريقي، يؤكد ثقة الإتحاد الإفريقي في الدور الذي تضطلع به تونس في هذا المجال على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.