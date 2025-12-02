Babnet   Latest update 23:05 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: إضافة فصل جديد يتعلّق بترسيم أعوان الإعتمادات المفوّضة بوزارة الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ece17bd07b9.36038038_pqjhnmlgekfio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 22:14 قراءة: 1 د, 10 ث
      
صادق أعضاء مجلس النوّاب، خلال جلسة مساء، الثلاثاء، على مقترح الفصل 75 الخاص بترسيم أعوان “الإعتمادات المفوّضة” بوزارة الداخلية، وصوّت 82 نائب لفائدة المقترح، ورفضه 16 نائب، في ما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.

وقالت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، أنّ مقترح ترسيم الأعوان بشكل عام لا يتنزل ضمن مشمولات قانون المالية لسنة 2026، بل يتم ضبطه بأوامر ترتيبية بعد وضع قاعدة بيانات تشمل المعنيين بالترسيم بالتشاور مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وأكّدت مضي الحكومة قدما في القطع نهائيا مع التشغيل الهش بتسوية الوضعيات حسب قانون الوظيفة العمومية والفصل 108 لسنة 1983.



كما صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل 76 الخاص بتكفل الدولة بإسناد منحة 150 دينارا ليستفيد منها أطفال العائلات محدودة الدخل والفقيرة. ووافق على المقترح 80 نائبا، وعارضه 4 نواب، واحتفظ 11 نائبا بأصواتهم من مجموع 95 عضوا حضروا التصويت.

ورفض نواب المجلس مقترح الفصل 74، الذي تقدمت به النائبة سيرين مرابط إلى جانب عدد آخر من النواب، والداعم لترسيم 36 عون وقتي بالمعهد الوطني للإحصاء.

كما تم إسقاط المقترح عدد 79 الخاص بإعفاء شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال من المعاليم الموظفة على العقود التي تبرمها مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات الفلاحية قبل توزيع مياه الشرب ومياه الري.

وأكدت وزيرة المالية، مشكاة الخالدي، في هذا الصدد، أن مبدأ العدالة الجبائية يقتضي دفع المعاليم المستوجبة على إمضاء العقود من قبل كل المؤسسات والمنشآت العمومية، بقطع النظر عن وضعها المالي وتعاملها مع مؤسسات أو هياكل عمومية كانت أم خاصة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319617


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
19°-8
17°-11
17°-10
17°-11
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   721,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :