تطاوين: متابعة تقدّم مشاريع برنامج التنمية المندمجة في معتمدية ذهيبة

انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقرّ ولاية تطاوين، جلسة عمل خصّصت لمتابعة تقدّم تدخلات برنامج التنمية المندمجة في معتمدية ذهيبة، إلى جانب استعراض مدى تقدّم مشروع تجميل مدخلي مدينة ذهيبة الشمالي والجنوبي، وتقييم مراحل الإنجاز وتحديد الإشكاليات المطروحة وسبل تذليلها، بما يتيح التسريع في تنفيذ المكوّنات العمرانية والتنموية المبرمجة لتحسين المشهد الحضري ودعم البنية الأساسية بالمنطقة الحدودية.



وتناولت الجلسة، التي أشرف عليها والي الجهة أمير القابسي، رؤية مختلف الهياكل الجهوية والمحلية لتنفيذ البرنامج التنموي في معتمدية ذهيبة، ولا سيما مشروع تجميل المداخل، ومشروع كهربة 44 بئر بالطاقة الشمسية، إلى جانب استعراض انعكاسات هذه المشاريع على تطوير النشاط الفلاحي، وتقليص كلفة استخراج المياه، وتعزيز جاذبية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا.



وقال المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة، سعد السبّاح، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ "مشروع تجميل مدخليْ المدينة يضمّ عدة أجزاء أهمها، إعادة رصّ الأرصفة، وتحديث الإنارة العمومية، وإضافة شبكات جديدة، وتجهيز مواقف للسيارات على طول الطريق، وإنشاء مجسمات فنية في وسط المدينة والمدخل الجنوبي".وأضاف أن دراسة تمهيدية أولى للمشروع انتهت، وما زالت دراسة ثانية مُحينة سيتم اعدادها قريبا، علما أنّ المشروع شهد بعض التعطيل بسبب مشروع ربط المدينة بشبكات التطهير، مؤكدًا أنّ كال الأطراف اتفقت خلال الجلسة على إطلاق مشروع تطهير المدينة فعليًا في موفّى ماي 2026، والانطلاق في مشروع التجميل في موفى السنة الجارية مع تحديد ملف طلب العروض والمقاولة والانطلاق الفعلي فيه سنة 2027، بكلفة إجمالية تصل إلى 1 مليون دينار.وأبرز أنّ مشروع كهربة الآبار بالطاقة الشمسية متواصل، حيث تقدمت أشغال أربعة آبار، ثلاثة منها عمومية في معتمدية سهل الرومان وبئر في مجمع وني، بكلفة 788 ألف دينار، ومن المتوقع الانتهاء من الأشغال خلال أسبوعين.وأشار إلى أن مشاريع أخرى قيد التنفيذ حاليا تشمل مدارج الملعب البلدي التي تقدّمت بنسبة 75% وبكلفة 961 ألف دينار، ومشروع توسعة المنطقة الشرقية بوني بإحداث بئر عميقة ثانية وكهربتها بالطاقة الشمسية، وإنشاء خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب بتكلفة إجمالية تناهز 500 ألف دينار، وهو في مرحلة طلب العروض.