قابس: الجهة تتصدّر ترتيب الولايات في حملات التلقيح ضدّ داء الكلب بتلقيح 96.5 بالمائة من الحيوانات المستهدفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e0a806ec0104.01630818_nqkjofgelimph.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت ولاية قابس مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بحملات التلقيح ضد داء الكلب خلال السنة الجارية، حيث تصدّرت ترتيب الولايات في نسبة تلقيح الحيوانات إثر تلقيح 6234 كلبا و2577 قطّا، أي بنسبة 96.5 بالمائة من الحيوانات المستهدفة، وفق معطيات قدّمتها دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمكافحة داء الكلب المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الولاية.



وتشير المعطيات المقدّمة في هذا الاجتماع الملتئم بإشراف والي الجهة رضوان نصيبي، الى أن ولاية قابس سجلت خلال هذه السنة اصابة حيوانية واحدة بداء الكلب وكانت إصابة وافدة على الجهة، وذلك مقابل 4 اصابات حيوانية خلال سنة 2024.









وتم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مكافحة داء الكلب، ومن ذلك مقاومة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، ودعم النتائج التي تم تحقيقها في تلقيح الكلاب والقطط ضدّ هذا الداء. وتم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مكافحة داء الكلب، ومن ذلك مقاومة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، ودعم النتائج التي تم تحقيقها في تلقيح الكلاب والقطط ضدّ هذا الداء.