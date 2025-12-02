Babnet   Latest update 23:05 Tunis

قابس: الجهة تتصدّر ترتيب الولايات في حملات التلقيح ضدّ داء الكلب بتلقيح 96.5 بالمائة من الحيوانات المستهدفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e0a806ec0104.01630818_nqkjofgelimph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 22:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سجّلت ولاية قابس مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بحملات التلقيح ضد داء الكلب خلال السنة الجارية، حيث تصدّرت ترتيب الولايات في نسبة تلقيح الحيوانات إثر تلقيح 6234 كلبا و2577 قطّا، أي بنسبة 96.5 بالمائة من الحيوانات المستهدفة، وفق معطيات قدّمتها دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمكافحة داء الكلب المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الولاية.

وتشير المعطيات المقدّمة في هذا الاجتماع الملتئم بإشراف والي الجهة رضوان نصيبي، الى أن ولاية قابس سجلت خلال هذه السنة اصابة حيوانية واحدة بداء الكلب وكانت إصابة وافدة على الجهة، وذلك مقابل 4 اصابات حيوانية خلال سنة 2024.



وتم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مكافحة داء الكلب، ومن ذلك مقاومة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، ودعم النتائج التي تم تحقيقها في تلقيح الكلاب والقطط ضدّ هذا الداء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319602


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
19°-8
17°-11
17°-10
17°-11
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   721,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :