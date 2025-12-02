توزر: تدشين وحدة محاكاة طبية بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله والقيام بأول عملية محاكاة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbbeaaaf1d896.94969079_pqigfhlejnomk.jpg width=100 align=left border=0>

جرت اليوم الثلاثاء، بالقسم الاستشفائي الجامعي لطب العيون بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، أول عملية محاكاة (عملية بيضاء) لعملية جراحية على مريض لاستئصال ماء العين الأبيض من طرف أطباء متربصين، وذلك خلال تدشين وحدة محاكاة طبية بالقسم المذكور، هي الأولى وطنيا على مستوى المستشفيات العمومية، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي.

وبين المصدر نفسه في تصريح لصحفي "وات" أن اهمية تدشين وحدة المحاكاة الطبية تكمن في كونها الأولى وطنيا بأقسام العيون، وفي المستشفيات العمومية، نظرا لوجود قاعات محاكاة طبية سواء في كليات الطب أو في مدارس علوم التمريض، واكد اهمية تدشين القاعة في تعليم المهارات الضرورية لفائدة الأطباء المقيمين المتربصين داخل المتشفيات العمومية وذلك تنفيذا لشعار "المرة الأولى ليست على المريض".

وأكد أن افتتاح القاعة والقيام بأول عملية محاكاة بها تمت بمتابعة وزير الصحة عبر ربط مباشر تشجيعا من وزارة الإشراف على الأنشطة البيداغوجية، لافتا الى أن القاعة ستكون مفتوحة للقيام بعمليات محاكاة بالنسبة لبقية المستشفيات العمومية وخاصة في الولايات المجاورة.





وذكر من جهته رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله محمد الحبيب الحذيري، أن عملية المحاكاة تمت تحت إشراف وبالتنسيق مع كلية طب العيون بالمنستير وهي وحدة موجهة لطب العيون وللحوادث المحتملة داخل قاعة العملية، مبينا أن جميع المعدات الطبية المتوفرة بها هي معدات مطابقة تماما للتي يقع توفيرها في قاعة عملية حقيقية ومنها آلة تكسير الماء الأبيض بهدف تكوين أطباء في الجراحة واعدادهم للحياة المهنية، منوها بأنه تم تصنيع آلة المحاكاة بخبرات تونسية.



وحضر عملية افتتاح الوحدة وتابع عملية المحاكاة الطبية عدد من الضيوف على غرار مدرسة علوم التمريض بجندوبة ورئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقفصة حمزة الخذيري الذي اعتبر في تصريح لصحفية "وات" أن بعث هذه القاعة ستعود بالنفع على الأطباء المتربصين بالمستشفيات الجهوية في جهة الجنوب الغربي باعتبار أنها تعد الأطباء والممرضين لمواكبة المستجدات في جراحة العيون وخاصة استئصال الماء الأبيض وهو احد الأمراض المنتشرة في الجهة، وذلك بالقيام بالعملية على عين دمية في مرحلة أولى واعداد الطبيب نفسانيا لمثل هذه العمليات.

وقال مدير مدرسة علوم التمريض بجندوبة معتز بالله الوسلاتي، من جهته، أن وجوده لمواكبة تدشين وحدة المحاكاة الطبية بتوزر يأتي في سياق تنسيق الجهود مع مدرسة علوم التمريض بتوزر، وأوضح أن وحدة المحاكاة الطبية وجهت لمرض الماء الأبيض باستعمال تقنية المحاكاة الطبية وهي أداة مبتكرة تضم مختلف أطوار العملية يقع تجسيدها في قاعة المحاكاة بقسم أمراض العيون والقاعة الثانية بمدرسة علوم التمريض، لافتا الى أنّ فريقا تونسيا تحت إشراف كلية الطب بالمنستير تولى ابتكار هذه التقنية لاستعمالها في أقسام العيون.



ص م

وذكر من جهته رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله محمد الحبيب الحذيري، أن عملية المحاكاة تمت تحت إشراف وبالتنسيق مع كلية طب العيون بالمنستير وهي وحدة موجهة لطب العيون وللحوادث المحتملة داخل قاعة العملية، مبينا أن جميع المعدات الطبية المتوفرة بها هي معدات مطابقة تماما للتي يقع توفيرها في قاعة عملية حقيقية ومنها آلة تكسير الماء الأبيض بهدف تكوين أطباء في الجراحة واعدادهم للحياة المهنية، منوها بأنه تم تصنيع آلة المحاكاة بخبرات تونسية.وحضر عملية افتتاح الوحدة وتابع عملية المحاكاة الطبية عدد من الضيوف على غرار مدرسة علوم التمريض بجندوبة ورئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقفصة حمزة الخذيري الذي اعتبر في تصريح لصحفية "وات" أن بعث هذه القاعة ستعود بالنفع على الأطباء المتربصين بالمستشفيات الجهوية في جهة الجنوب الغربي باعتبار أنها تعد الأطباء والممرضين لمواكبة المستجدات في جراحة العيون وخاصة استئصال الماء الأبيض وهو احد الأمراض المنتشرة في الجهة، وذلك بالقيام بالعملية على عين دمية في مرحلة أولى واعداد الطبيب نفسانيا لمثل هذه العمليات.وقال مدير مدرسة علوم التمريض بجندوبة معتز بالله الوسلاتي، من جهته، أن وجوده لمواكبة تدشين وحدة المحاكاة الطبية بتوزر يأتي في سياق تنسيق الجهود مع مدرسة علوم التمريض بتوزر، وأوضح أن وحدة المحاكاة الطبية وجهت لمرض الماء الأبيض باستعمال تقنية المحاكاة الطبية وهي أداة مبتكرة تضم مختلف أطوار العملية يقع تجسيدها في قاعة المحاكاة بقسم أمراض العيون والقاعة الثانية بمدرسة علوم التمريض، لافتا الى أنّ فريقا تونسيا تحت إشراف كلية الطب بالمنستير تولى ابتكار هذه التقنية لاستعمالها في أقسام العيون.ص م