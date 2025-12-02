وزيرة المالية: نحاول ايجاد حلول لكل الفئات ودفع التشغيل وحث كل مؤسسة فاعلة على تمويل الاقتصاد

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ الوزارة تعمل على إيجاد حلول لكلّ فئات المجتمع، وتعزيز فرص التشغيل، ودعم الصندوق العام للتعويض، مع فرض الرسوم على القطاعات القادرة على المساهمة في تمويل الاقتصاد.



الضغط الجبائي واستثناءات المقترحات



توازنات الدولة الماليّة



البعد الاجتماعي والصحي للإتاوة



الانعكاسات المالية للمقترح



أوضحت الوزيرة، في تعقيبها علىيستثني صناعات المشروبات الغازية من إتاوة بـ3 بالمائة على رقم المعاملات، أنّ الهدف ليس، بل حثّ كل مؤسسة ذات مداخيل هامة على، سواء عبر الإتاوات أو المعاليم التي تموّلذكّرت الخالدي بأنّيمنع قبول أي مقترح تشريعي من شأنه، مؤكّدة أنّيمسّ مباشرة من موارد الصندوق، خصوصًا أنّ المشروبات الغازية والكحولية تنتفع بالدعم، وخاصةبيّنت الوزيرة أنّ الإتاوة على المشروبات الغازية والكحولية تحمل، موضّحة أنّ غالبية الدول تعتمد هذا التوجه نظرًا لانعكاسات هذه المنتجات علىأشارت الخالدي إلى أنّ الكلفة المالية لإلغاء الإتاوة تتجاوز، موضّحة أنّفي القطاع ستستفيد من هذا التخفيض بما قيمته، وهو ما يمسّ من قدرة الصندوق على أداء مهامه بعد المصادقة على ميزانية وزارة التجارة والصناديق الملحقة بها.