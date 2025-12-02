وزارة الصحة: انطلاق وحدة الإسعاف والإنعاش المتنقلة لخدمة المواطنين بغار الدماء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692eb8a3d35753.04669205_omiqplgkhnjef.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها ان عملية استغلال وحدة الإسعاف والإنعاش المتنقلة (SMUR)، انطلقت أمس الإثنين بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة لتعزيز التدخل السريع في الحالات الحرجة.



وأضاف بلاغ وزارة الصحة ان الوحدة الجديدة مجهّزة بسيارة إسعاف من صنف "أ" وفريق صحي مختص، وتهدف بالخصوص إلى رفع سرعة الاستجابة الطبية، وتحسين نقل المرضى نحو أقسام الإنعاش، ودعم وصول الخدمات المتقدمة إلى المناطق الداخلية.









وأكدت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي في اطار مزيد تعزيز جاهزية المنظومة الصحية وتقريب الخدمات الحيوية من المواطنين في إحدى أهم المناطق الحدودية.