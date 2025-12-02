المنستير تستعد لاحتضان الدورة 29 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري

أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، خلال ندوة صحفية انتظمت مساء يوم الاثنين، عن برنامج الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح، المقرر تنظيمه من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري.







وينطلق المهرجان يوم 6 ديسمبر بساحة المركب الثقافي بعرض “قياس” (فلاش موب)، يليه عرض Mapping بعنوان “Emanations Théâtrales” على واجهة المركب الثقافي من تصميم الدكتورة منى حفيظ. كما يحتضن رواق المعارض معرض صور بعنوان “لمسة وفاء” تخليدا لروح الفنان الراحل خليفة السطنبولي، ومعرضا لصور ومعلقات أعمال الفنان فاضل الجزيري. ويتواصل الافتتاح بورشة حيّة لإنتاج بورتريهات فنية للراحل بمشاركة عدد من الفنانين.ويُقدَّم مساء نفس اليوم العرض الافتتاحي “ذاكرة المسرح” من إنتاج المهرجان وإخراج طلال أيوب، يليه لقاء تفاعلي بعنوان “في حضرة المسرح: تجارب ملهمة” بمشاركة فنانين من بينهم فاطمة بن سعيدان، عبد الحليم المسعودي، منيرة الزكراوي، وفاء الطبوبي والمنصف مهني، إضافة إلى شهادات لمسرحيي الجهة.وتنطلق عروض المسابقة الرسمية يوم 7 ديسمبر بمسرحية “الهاربات” من إخراج وفاء الطبوبي. ويُعرض يوم 8 ديسمبر عمل “جاكراندا” بنص ودراماتورجيا لعبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعدي، فيما يُقدَّم يوم 9 ديسمبر عمل “قطيع” من إنتاج دار السندباد وإخراج حمادي المزي.أما العروض خارج المسابقة فتنطلق يوم 7 ديسمبر بمسرحية “أوهام الغابة” لجمعية البحث المسرحي بطبلبة، تليها مسرحية “الأقزام الثلاثة” بالساحلين، ثم “زهرة الحياة” بجمّال. كما تُعرض يوم 11 ديسمبر مسرحيتان للمعهد العالي للفن المسرحي بكل من المركز الثقافي الجامعي ودار الثقافة المكنين. وتُختتم العروض يوم 13 ديسمبر بتقديم مسرحية “غضب” لمركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير، ومسرحية “بوراشكا” لجمعية البعث المسرحي.ويتضمن البرنامج الموازي ورشة جداريات “وللأمكنة حكايات” يوم 4 ديسمبر بحومة الربط، وتربصا تكوينيا حول “الصوت وديناميكيات الأداء المسرحي” من 5 إلى 7 ديسمبر. كما تنتظم يومي 7 و8 ديسمبر ورشة حول السينوغرافيا الرقمية وتقنيات الفيديو مابينغ بتأطير الدكتورة منى حفيظ.ويُعقد يوم 8 ديسمبر لقاء بعنوان “المتغيرات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأثرهما على العرض المسرحي” بمشاركة أكاديميين ونقاد، إلى جانب شهادات تقنية. وفي 10 ديسمبر ينتظم لقاء “إضاءات مسرحية نسائية”، يليه يوم 12 ديسمبر لقاء “حين يتحدث الغياب… رسائل وفاء” تكريما للفنانين الراحلين فاضل الجزيري وأنور الشعافي.كما تنتظم ورشات متعددة للأطفال واليافعين بعدد من دور الثقافة والمكتبات بالجهة، تشمل فن الحكي، الرسم، الإلقاء، الكتابة المسرحية، خيال الظل، وصناعة الأقنعة، إضافة إلى ورشة حول توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو تعريفي حول مسيرة خليفة السطنبولي.وتُعقد لقاءات تفاعلية بعدد من معتمديات الولاية من 7 إلى 13 ديسمبر حول الذاكرة المسرحية للراحل خليفة السطنبولي وتأثيره على المسرح التونسي.ويُختتم المهرجان يوم 13 ديسمبر بساحة المركب الثقافي بعروض قياسية لمختلف الجمعيات والمؤسسات الثقافية، يتبعها عرض فيديو يوثق أبرز لحظات الدورة التاسعة والعشرين.