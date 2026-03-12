Babnet   Latest update 13:48 Tunis

تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى جلسة 26 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac871c5cd722.14088576_emlgjnohkiqfp.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 13:06
      
قرّرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إلى جلسة يوم 26 مارس الجاري، استجابة لطلب الدفاع.

ومثل أنس الحمادي بحالة سراح أمام هيئة المحكمة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـتعطيل حرية العمل إثر الإضراب الذي نفذه القضاة عقب إعفاء أكثر من خمسين قاضياً وقاضية بموجب مرسوم رئاسي صادر سنة 2023.


وطلب الحمادي ومحاموه التأخير لمزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة، مقررة تأجيل الجلسة إلى الموعد المذكور.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه التتبعات القضائية جاءت في سياق الإضراب الذي نفذه القضاة خلال شهر جوان 2022، احتجاجاً على إعفاء 57 قاضياً وقاضية، كما تم رفع الحصانة عن الحمادي من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
