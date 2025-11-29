Babnet   Latest update 19:34 Tunis

المنتخب التونسي لكرة القدم - سيف الدين الجزيري يعوض نعيم السليتي

تمت دعوة مهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري للمشاركة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كاس العرب "قطر 2025" وذلك عوضا عن نعيم السليتي المصاب.

وكان الجزيري سجل اليوم هدفا لفريق الزمالك المصري في لقائه ضد كايزر شيفس الجنوب افريقي الذي انتهى بالتعادل 1-1 لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لكأس الكنفديرالية الافريقية.



ويستعد منتخب نسور قرطاج لمباراته أمام نظيره السوري المقررة الاثنين المقبل على الساعة 14:00 بتوقيت تونس على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول لكأس العرب فيفا 2025.

برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الأول

1 ديسمبر 2025: تونس - سوريا (14:00) بملعب أحمد بن علي
4 ديسمبر 2025: تونس - فلسطين (15:30) بملعب لوسيل
7 ديسمبر 2025: تونس - قطر (18:00) بملعب البيت


السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
